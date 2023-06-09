DMM'den Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 9, 2023
��Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/FRsx4CydYM
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