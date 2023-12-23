DMM, yalan içeriklerin önüne geçiyor

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23 Aralık 2023 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 15:23:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan içeriklerin önüne geçiyor

Kaynak: TRT Haber

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Ulusal ve uluslararası yalan içeriklerin önüne geçebilmek için kurulan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bugüne kadar 1600'den fazla yalan haberi tespit etti. Uzman gazeteciler ve akademisyenlerin yürüttüğü çalışmalar ile toplumun doğru bilgiye ulaşması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaların gerçeğini paylaşmak için çalışma yürütüyor.

Bilginin doğrusu, sadece içerikler ile kamuoyuna anlatılıyor.

YALAN HABER EN FAZLA SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Tespitlere göre, dezenformasyon en çok toplumun duygusallığının yüksek olduğu alanlarda artıyor. Yalan haber en fazla sosyal medyada yayılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel ölçekte başlattığı hakikat mücadelesinin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un direktifleri doğrultusunda, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde vücut bulduğunu ifade eden Dezenformasyonla Mücadele Kıdemli Uzmanı Mehmet Cihat Ağaç, kuruldukları günden bu yana organize dezenformasyonlarla, yalan kampanyalarla mücadele ettiklerini söyledi.

Ağaç, "1600'dan fazla yalanı tespit ederek, doğrusunu belgeleri ile birlikte kamuoyu ile paylaştık. Uzman gazeteciler, uzman akademisyenlerle 7/24 esası ile çalışarak hem ülkemizde hem de batı medyasında, dünyada ülkemiz ile ilgili başta olmak üzere muhtemel dezenformasyonlara karşı, ortaya atılan iddialara karşı sürekli takip halindeyiz." dedi.

150'DEN FAZLA İSRAİL YALANI TESPİT EDİLDİ

Türkiye, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile birlikte İsrail kaynaklı dezenformasyon saldırılarını boşa çıkardı. Gazze'ye yönelik katliamın başladığı 7 Ekim'den bu yana 150'den fazla İsrail yalanı tespit edildi.

Konuyu değerlendiren Ağaç, "İsrail'in algoritmalar kullanarak, dünya kamuoyunu birçok farklı dilde manipüle etmeye çalıştığını ve katliamı meşru göstermeye çalıştığına yakından şahit olduk. Kurgulanmış görüntüleri, yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafları belgeleri ile kamuoyuna sunduk." ifadelerini kullandı.

TOPLUM DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYE DAHİL EDİLİYOR

Sadece doğrulamalar değil, yaklaşmakta olan dezenformasyonlar da merkezin çalışmaları ile ortaya konuyor. Kamu kurumlarında ve okullarda eğitimler veriliyor. Hayata geçirilen dezenformasyon bildirim sistemi ile toplum dezenformasyonla mücadeleye dahil ediliyor.

Bugüne kadar 104 dezenformasyon bülteni yayımlandı. Hedef, her alanda dezenformasyonun önüne geçilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması.

Etiketler : dezenformasyonla mücadele merkezi içerik yalan haber
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