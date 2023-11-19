VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen BM personeli sayısı 104'e çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı
Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Kıbrıs gazisi emekli Albay Mustafa Özcan toprağa verildi
Bolu'da okullar tatil
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor
19 Kasım 2023 Pazar 18:33:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 18:33:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Etiketler : hakikat-yansıtmayan-iddia dezenformasyon-mücadelesi Hamas
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX