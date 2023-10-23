Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmamaktadır
Kaynak: AA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketlerin sahte olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."
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