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02 Mart 2024 Cumartesi 16:19:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 16:19:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'IMF' iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur."

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Dezenformasyonla Mücadele IMF İddiaları
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