Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, "Hamas, İsrail'e sızdığında Gazze'ye giden 10 elektrik hattından 9'unu yok etti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, 9 Ekim'de, "Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulanacağını" duyurduğu hatırlatıldı.

Galant'ın bir açıklamasında "Gazze'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, gaz yok. Her şeyi kapattık" ifadelerini kullandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da 11 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'İsrail'in, Gazze'ye elektriği, suyu ve akaryakıtı kestiğini' açıkça ifade etmiştir. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Naftali tarafından ortaya atılan, 'Hamas, İsrail'e sızdığında Gazze'ye giden 10 elektrik hattından 9'unu yok etti. İsrail'i değil Hamas'ı suçlayın' iddiası doğru değildir."