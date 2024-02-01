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01 Şubat 2024 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 14:53:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı anımsatıldı.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı.' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve kabul mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi f16
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