Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının, "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacaktır. Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacaktır. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecektir. Özel ışık gösterilerinin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacaktır."

Açıklamada, etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiye "www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/baskanligimizdan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-etkinlikler" internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.