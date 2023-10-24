VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 15:51:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 15:51:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi" iddialarını yalanladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının, "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacaktır. Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacaktır. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecektir. Özel ışık gösterilerinin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacaktır."

Açıklamada, etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiye "www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/baskanligimizdan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-etkinlikler" internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi cumhuriyet bayramı kutlama
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX