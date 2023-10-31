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31 Ekim 2023 Salı 14:45:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 14:45:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı" iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomide somut bir değişme olmadığı için Mehmet Şimşek'e uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkez tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında bazı sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Etiketler : dezenformasyon mehmet şimşek recep tayyip erdoğan
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