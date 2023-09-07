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Deyrizor'da PKK terörü sürüyor: 8 Arap gencini alıkoydular
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07 Eylül 2023 Perşembe 17:13:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 17:13:00

Deyrizor'da PKK terörü sürüyor: 8 Arap gencini alıkoydular

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde Arap aşiretleri ile yaşanan çatışmalar sırasında aşiret mensubu 8 genci alıkoydu.

Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin batısındaki Azme köyünde terör örgütüne başkaldıran Arap aşiretlerine destek verdiği gerekçesiyle aşiret mensubu 8 genci alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, Arap aşiretlerinin Deyrizor'da 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlara destek verdiği gerekçesiyle Araplara karşı harekete geçti. Teröristler, Arap aşiretlerinin sivil kayıpları önlemek için çekildikleri Azme köyünde 8 genci alıkoydu.

Alıkonulan Arap aşireti mensuplarının akıbeti bilinmiyor.

DEYRİZOR'DAKİ ÇATIŞMALAR

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar 12. gününe girdi.

Deyrizor ilinde 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde de çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.

Etiketler : PKK/YPG Arap aşireti terör DEYRİZOR
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