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Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 12:45:00

Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana sergilenen Devrim ve Togg, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde görücüye çıkan yerli otomobiller ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve Togg ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu.

Fuara katılmak için Bolu'dan geldiğini anlatan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Özlem Karakelle, Devrim'in Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olduğunu hatırlattı.

Devrim'in Togg ile yan yana sergilenmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Karakelle, "Togg da yerli ve milli üretimimiz olan bir araç. Bu görüntü bile beni mutlu etmeye yetiyor. Ülkemizin üretim alanında daha da gelişmesini diliyorum. Umarım ilerde de üreteceğimiz nice arabaları da yan yana görebiliriz. Bu iki aracı yan yana görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Büyük gurur ve mutluluk duydum." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Hamza Aklan da Togg'u "muazzam" bulduğunu anlatarak, "Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Togg'u önceden sosyal medyadan görmüştüm. İlk defa canlı olarak görüyorum. 2023'te artık elektrikli arabalar kullanılıyor ama önceden böyle bir şey yoktu. Togg, bana göre ilerde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Uçan ise iki otomobili yan yana görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mezun olduktan sonra ben de yerli otomobiller üzerine çalışmak istiyorum. Togg, genel olarak çok güzel duruyor. Kendi segmentindeki araçlara göre gayet iyi." ifadesini kullandı.

Togg'u incelemek için fuara katıldığını aktaran 54 yaşındaki Metin Çekiç de Togg ile gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin evladı olarak büyük mutluluk duydum. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'den emekli olduğum için Devrim'i daha önce ziyaret etme fırsatı bulmuştum ama Togg'u ilk defa gördüm. Süper bir otomobil olmuş. Gayet teknolojik, çok hoşuma gitti. Yapanların ellerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki fuar 2 gün ziyaretçilere açık olacak.

Etiketler : devrim togg sergi eskişehir yerli otomobil cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi
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