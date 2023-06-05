Devlete terörist demişti: Kılıçdaroğlu o ismi CHP MYK'sına aldı
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası CHP'nin yeni Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Seçimi kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecinde eleştirilerin odağı haline gelen Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, CHP'nin yeni MYK'sında da yer aldı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir seçim hezimeti aldı.
Seçimin kaybedilmesinin ardından CHP içerisinde değişim sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapılıyor.
Seçim sonrasında yoğun tepkiler üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmişti.
Öte yandan CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonunda MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.
CHP'NİN YENİ MYK'SINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası CHP'nin sisteminin çökmesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerine göreve getirilen Devrim Barış Çelik, yeni MYK'da da yer aldı.
DEVLETİ 'TERÖRİST' OLMAKLA SUÇLAMIŞTI
Çelik'in göreve atanması sonrasında ise geçmiş dönemde sosyal medya hesabıNdan attığı tweet yeniden gündeme geldi. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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