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03 Aralık 2022 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 10:40:00

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde (DETSİS) tanımlanacak.

DETSİS konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ilişkin verilerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı'nın (DTVT), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından DETSİS'e dönüştürüldüğü anımsatıldı.

DETSİS'in, "Dijital Türkiye" vizyonunun temel unsurlarından biri haline geldiği vurgulanan genelgede, kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde DETSİS içerisinde tanımlanacağı ve DETSİS kayıtlarının güncelliğinin sağlanmasından kurum ve kuruluşların sorumlu olacağı belirtildi.

Genelgede, kurum, kuruluş ve birimlere ait birer kimlik kodu niteliği taşıyan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası"nın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından oluşturulacağı, kurum ve kuruluşların, teşkilatlanmaya ilişkin bilgilerini temel alan, mevcut veya geliştirilecek tüm uygulamalarında, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası" ve kayıtlarının esas alınacağı bilgisi verildi.

DETSİS yetkililerinin sisteme giriş yetkisi için T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaralarının kurum ve kuruluşlarca Dijital Dönüşüm Ofisine bildirileceği belirtilen genelgede; kurum ve kuruluşların, DETSİS yetkililerinin bilgilerine dair güncelliği sağlayacağı, DETSİS yetkisi ve ağ servis taleplerinin kurum ve kuruluşlar tarafından Dijital Dönüşüm Ofisine iletileceği kaydedildi.

DETSİS uygulamasına yetkili erişimin e-DevIet Kapısı üzerinden sağlanacağı aktarılan genelgede, DETSİS yetkililerinin, kurum ve kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri en geç 5 iş günü içerisinde güncelleyecekleri, sisteme girilen kayıtların onaylanarak yayımlanmasından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yetkili ve sorumlu olacağı vurgulandı.

DETSİS'in yürütülmesine ve sistem içerisinde yer alan verilerin diğer kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların ise www.detsis.gov.tr adresinden yayımlanacak kılavuzlarda yer alacağı bildirildi.

Genelgede ayrıca, 2011/1 sayılı "Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

Etiketler : Detsis cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazete
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