VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'
Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Harkiv'i ziyaret etti
Bakan Soylu, 24 TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor
OECD'nin Girit'te bölgesel bir merkez kurmasına karar verildi
İran'da Belçika vatandaşına casusluk iddiasıyla 40 yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi
Trump'tan kişisel ofisinde "gizli belgeler" bulunan Biden'a tepki
Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Terör örgütü DEAŞ'ın para transferi ağına darbe
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak"
Avatar'dan yeni hasılat rekoru yolda
Binicilik sevdası para kazandırdı
Vefa borcu için kabirlerden toprak topladı
Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
İsrail'de yeni hükümetin Meclis'teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu
Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
Miras kedilere kameralı takip
ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik
Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
10 Ocak 2023 Salı 22:44:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 22:44:00

Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatına 1273 sözleşmeli personel alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri sözleşmeli personel
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
Roma'da miniklere el uzattı

Roma'da miniklere el uzattı
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX