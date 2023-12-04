Devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanmasında son tercih tarihi 15 Aralık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın kuruluşlarında yetişmiş hak sahibi 1044 genç, kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek.

Bu kapsamda tercih işlemleri 15 Aralık saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı'na giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmuyor. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabiliyor.

Hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfası www.aile.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor. Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.