Devlet Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
Kaynak: TRT Haber
Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Macaristan Başbakanı, Malezya Başbakanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu
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