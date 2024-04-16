Devlet Bahçeli'den yeni anayasa mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir.

MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamış, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman ve her şart altında gaye edinmiştir.

Her birimizin hissesine düşen vazife, kafa karıştıran çarpık ve çürük zihniyetlerin kara propagandalarına aldırmadan hak bildiğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.

"GÖREVİMİZİN FARKINDAYIZ"

Biz görevimizin farkındayız. Vizyonları yetişmeyenlerin yılmaları bundan sonra da muhtemeldir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir mensubunun yarı yolda devrilmesi söz konusu değildir.

"TÜRKİYE HEPİMİZİN ORTAK VATANIDIR"

Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı. Katılaşmış ön yargıları bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu reçetelerin Türkiye'yi bir adım öte götürmesi mümkün değildir.

DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ ANAYASA MESAJI

Günümüzün ekonomik, enformatik, teknolojik, diplomatik ve diğer alanlarında cesareti artan ters akıntılara göğüs germeliyiz.

Türk siyaset yapısını gelişen toplumun taleplerine göre yeniden ele almalı ve yeni bir anayasa ile taçlandırmalıyız.

"GELECEĞİN SÜPER GÜCÜ TÜRKİYE'DİR"

Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasiye gönülden bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, temel hak ve özgürlüklere saygı duymakta hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır.

Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. 2053'te bu ideal gerçekleşecektir

"TÜRKİYE'DE İKTİDAR TEKTİR"

Türk milleti hükmünü vermiş önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası farklıdır.

İkisini birbirine karıştırmak yanlıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden el değiştiren bir iktidar yoktur. Yerinde sayan hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Türkiye'de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir.

Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Bugün şımaranlar yarın milletten şamar yiyebilir.

31 Mart seçimlerine katılım oranı çarpıtıcı şekilde düşüktür. 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmıştır. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır.

"MİLLETİMİZİN MESAJINI ALDIK"

Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık.

31 Mart'tan sonra müfteriler boş durmadı. Partimizin oy kaybettiğini söyleyenleri ulu orta atıp tutanlar oldu. Bunların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz. Yıkılmaz yolda kalmaz bu dava. Hiçbir iç ve dış düşman baş edemez Türklüğün ruhuyla.