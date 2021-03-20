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20 Mart 2021 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 16:21:00

Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı

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MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden Nevruz mesajı paylaştı. Bahçeli mesajında, "Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz'un kutlu bir toparlanışın simgesi olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşım yapan Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

"Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir.

Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir.

Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon'dan çıkış, Bozkurt'un geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır.

Balkanlar'dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz'da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir.

Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz'la yeşile bürünecektir.

Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı'nın, yani Yeni Günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun.

Niyazım odur ki, Cenab-ı Allah Türk milletinin varlığını ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah'ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz."

Etiketler : mhp devlet bahçeli nevruz
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