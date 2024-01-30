"İhanetin ittifakı değil imhası olur"

Devlet Bahçeli'den muhalefete "fırıldak" göndermesi: İhanetin ittifakı değil imhası olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İSTANBUL'DAKİ KİLİSE SALDIRISI

Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zillet saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor. Gelişmeleri dikkatle, temkinle kavramalı ve takip etmeliyiz. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin sorumluluğuna emanettir

Türkiye, terör örgütlerinin, küresel bağlantılı organize suç şebekelerinin, azılı kanun kaçaklarının, uyuşturucu tacirlerinin, düzensiz göçmenlerin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır. Milli güvenliğimizi stratejik bir akıl ve dayanışmayla zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini milletin iradesi belirleyecektir.

Bizim tek düşüncemiz Türk milleti ve Türkiye'dir. Akıl ve ahlakımızın haznedarı büyük Türk milletidir. Türk vatanı yeryüzü cennetimizdir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği tartışma kabul etmez yegane gayemizdir.

MERSİN MİTİNGİ

Hiç kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Mersin'e ambargo koyan bölücülere bundan sonra rahat yüzü yoktur.

31 Mart 2024'te Mersin Cumhur İttifakının yönetimine geçecektir, diğerleri nal toplayacak, heba ettiği yılların altında kalacaktır.

Mersin'deki coşkunun bu hafta sonu Manisa'da tekerrür etmesini temenni ediyorum. Çok çalışacağız, hiçbir mazerete sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız.

Şehirlerimizi, umutlarımızı, ekmeğimizi büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri dikenleri kırıp geçeceğiz. Vatana sahip çıkacağız. Varsın birileri devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün.

Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Alayının hesabını demokrasinin imkanlarıyla göreceğiz. Camide, cemevinde, duada, dilekte, gönülde, kalpte, insanımızla kucaklaşacağız. Düşman beslemelerinin karşısında sonuna kadar dimdik duracağız.

31 Mart'ta ihanet değil, hizmet ve hidayet kazanacaktır. 31 Mart'ta cüzdan ve cukka hesabı yapan curcuna siyaseti değil, milli şerefin timsali MHP ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır.

CHP-DEM PARTİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye Kızılelma'nın istikametindedir. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamıştır. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da devlet ve milletin bekasını esas almıştır.

Cumhur İttifakı Türk mucizesinin şahlanışı, milli istikbalin müdafaa ruhudur. Bizim ittifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir. CHP Genel Başkanının "Türkiye İttifakı"nı telaffuz etmesi nafiledir. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmemiştir. Henüz kendi aranızda katılaşmış ihtilafları aşamamışken "Türkiye İttifakı"nı seslendirmeniz kara mizah değilse nedir?

Kürsüde gaza gelip kendi kendini alkışlamayı bırak da, yüreğin varsa bunları açıkla. PKK bu ittifakın neresinde? Bilmediğimiz başka sakıncalı irtibatların da var mı?

İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur. Bizden söylemesi. Türkiye ihanetin kökünün kurutacak, bu kapsamda hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Demden (DEM Parti) medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

AHMET DAVUTOĞLU'NA YANIT

Ahmet Davutoğlu'nun hezeyan dolu konuşmasının bir yeri oldukça dikkatimi çekti. Şahsıma yönelik şunları söylüyor: Sizin peşinde koştuğunuz başbakanlık makamını terk ettik. Olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. "Savunulacak bir şeyi kalmayanlar kendilerini haklı çıkarmak için her şeyi inkar etmeye başlarlar.

Öyle inkar ederler ki gece karanlığında şeytan bile şeytanlığından utanır." Sayın Davutoğlu, Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi, biz dile ve söze değil, öze bakarız. Eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım, koşmama yer ve gerek olmazdı.

Masalı bırak, bizi bilen bilir, tanıyan tanır. Senin sicilini ve geçmişini bilmeyen yoktur. Sen başbakanlık makamını terk etmedin, isabetli bir kararla kapının önüne tarihi bir tasarrufla bırakıldın. Hala akıllanmamışsın. Sayın Davutoğlu, geçelim bunları.

"AK PARTİ VE MHP ARASINDA KURULAN MİLLİ BAĞI ANLAMLANDIRMAK İÇİN VATAN SEVDASIYLA YOĞRULMUŞ AKIL VE YÜREK LAZIMDIR."

Günlerdir muhalefet partileri Cumhur İttifakı'nda sorun yaşandığını iddia ediyor. Devamlı çalı gibi yoklayıp, davulun kasnağından vuruyorlar.

Bu bayağı ezberleri tekrar eden kötürüm çevrelere diyorum ki, Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir.

AK Parti ve MHP arasında kurulan milli bağı anlamlandırmak için öncelikle izan, insaf, iradeyle, vatan sevdasıyla yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır.

Zillet tutmadı, yeni ittifak arayışı var. DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmedi.

DEM'lenmiş CHP, DEVA, serok ve diğerleri, terörist başı Gülen'in ve sömürgecilerin hizasındadır.

Adalet Divanı'nın kararı elbette bağlayıcıdır, Türkiye'nin bu sürece verdiği destek ortadadır. İsrail soykırımın bedelini ödeyecek.