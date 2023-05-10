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10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:59:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:59:00

MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır

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'14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' Trabzon Mitingi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" Trabzon Mitingi'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlara sonuna kadar kapalıyız. Bizi birbirimizden koparmak, cephelere ayırmak, etnik ve mezhep ayrımcılığını tetiklemek için fırsat kollayanlara ama-fakat demeden karşıyız.

Milli irade kutuplaşmayı reddedecektir. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar, sırtını yaslayan muhalefet partilerine demokratik hesap mutlaka sorulacaktır.

Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin hakimiyetine rakip olacak, eş koşacak, geri plana itecek, mütehakkim bir gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir.

Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na "Gitmeli" manşeti atan bir dergi, bizim için yırtılıp atılacak kağıt parçasından farksızdır. Aziz Türk milletinin nezdinde de yok hükmündedir.

"ERZURUM'DAKİ MİTİNG PROVOKASYONDUR"

14 Mayıs seçimlerini sabote etmek için ajanlar devrede, alçaklar mesaide. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan, Trabzon'un kültüründen nasibini almamış şahsın neden olduğu provokasyondur. Meydan meydan dolanıp fitne saçması, görevini ihmal ederek ağır kusurlu bulunması yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir. dadaşların şuurlu tavrı ile bozulmuştur. İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşın buluşması korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir. Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır.

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