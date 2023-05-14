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14 Mayıs 2023 Pazar 13:56:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 13:56:00

Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum."

Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine, sonuçları parti genel merkezinden takip edeceğini söyledi.

Devlet Bahçeli, okul bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler : Devlet BAHÇELİ MHP OY VERME
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