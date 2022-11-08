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08 Kasım 2022 Salı 10:46:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 10:46:00

MHP Lideri Bahçeli: Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Atatürk'ün kurduğu partinin başında oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşlarına ihanettir" şeklinde konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki zirvede Stoltenberg'in açıklamalarını eleştiren Bahçeli, "Talimat verir gibi konuşması edepsizliktir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerine tepki gösteren Bahçeli, "Görevi Atatürk'ü itibarsızlaştırmak, CHP'yi silmek. Türkiye aleyhine kurulan sahnede figüranlık yapıyor" ifadeleirne yer verdi. Bahçeli, AK Parti heyetinin HDP ile başörtüsünü de içeren anayasa hakkındaki görüşmeleri için "gayet doğal" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne varlığından bahsedilemez. Dünyanın konuştuğu Türkiye tablosu değer biçilemeyen bir eser gibi karşımızdadır.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE ZİYARETİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır

TAHIL KORİDORU

Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu işbirliği ile tekrar açıldı. Türkiye'nin yapıcı arabuluculuğu ve Rusya'nın iyi niyetli tutumuyla, açlar doyurulmuş ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Mazlumlara elini uzatan, mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

UKRAYNA - RUSYA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

İstanbul'da kurulacak bir masada Ukrayna-Rusya barışın yeşermesi beklentimizdir.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılının, Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır.

Türkiye doğalgazla inşallah merkez ülke konumuna gelecektir.

ABD'YE DEMOKRASİ MESAJI

ABD'de yapılacak ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden çok, demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini tavsiye ve temenni ediyoruz. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müzakeresi iç ve dış gündem maddelerimizden biridir.

İsveç'te yeni kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları ve başbakanın ziyareti dikkatimizi çekmektedir. Teröre nasıl sınır koydukları titizlikle incelenmelidir. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış değildir.

İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek.

NATO GENEL SEKRETERİNE SERT TEPKİ

NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'de ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ KRİZİ

Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı ısınma ve aydınlanma endişesiyle panikleyip kıvranmaktadır. Çok şükür Türkiye bu konuda çok rahattır.

"TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR"

Türkiye'nin en ciddi sorunu muhalefetin gayrimeşru çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Zillet İttifakı demokrasinin cellat başıdır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, zihnen tutsaktır. Londra tefecilerine ağzını geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez yemlenmek için el avuç açmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARA PARA İDDİALARI

Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır, iftira madenidir. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine kurulan sahnede figüranlık yapmıştır.

Türkiye'nin gri listede olduğunu saygısızca lanse eden Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır, iftira madenidir.

Türk askerine çamur atan kim olursa olsun, bizim için tescilli vatan hainidir. Türkiye'yi narko-devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu bizim gözümüzde bu devrin Ali Kemal'i, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Kılıçdaroğlu'nun görevinin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır.

Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin, bölücü terör örgütünün hunhar ve karanlık servetiyle ilgilensin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir.

Kılıçdaroğlu sandık Londra'da kurulmayacak. Oylar Brüksel'de sayılmayacak.

AK PARTİ HEYETİNİN HDP ZİYARETİ

Başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa teklifini sonuna kadar destekliyoruz. AK Parti'nin HDP ziyareti doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar söylemeye lüzum duymuyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur, aynısıdır.

Etiketler : devlet bahçeli tbmm MHP Genel Başkanı
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