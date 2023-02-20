20 Şubat 2023 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 19:33:00
Devlet Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Kaynak: AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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