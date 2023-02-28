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28 Şubat 2023 Salı 10:37:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:37:00

Bahçeli'den stadyumdaki slogana tepki: Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor" dedi. Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa sloganlarına çok sert tepki gösteren MHP lideri "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere saygısızlıktır. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"563 bin vatandaşımız deprem bölgesinden tahliye edildi.

Depremden zarar gören her yeri eskisinden daha güzel hale getirerek sahip çıkmak durumundayız.

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh art niyetlidir.

Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.

Türk milletinin hem tarih yapan hem tarih yazan bir millet olduğu fark edilecektir. Acılar paylaşıldıkça hafiflemektedir. Bize has değerler, vasıflar felaketler karşısındaki yegane dayanağımızdır.

Felaketler karşısında daha dayanıklı bir davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir. Gelecek umutlarımız diri kalmıştır.

AFET BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Çarpıcı gerçekler ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, art niyetlidir. 130 noktada konteyner kentler hayata geçirilmektedir. Depremlerde zarar gören insan sayımız çok fazladır.

İster istemez bazı eksikliklerin temininde aksaklıklar normaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevinin başındadır, mağdur vatandaşların yanındadır. Hiç kimse yalnız, kimsesiz değildir. Siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin arayışı bozgunculuktur.

BAHÇELİ YENİ TAKIMINI AÇIKLADI: ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM

Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.

Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

DEPREM BÖLGELERİNDE İNCELEME

Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.

YARALAR SARILIYOR: 199 BİN 739 KALICI KONUT YAPILACAK

11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?

Etiketler : MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantıs konuşuyor

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