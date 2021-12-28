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28 Aralık 2021 Salı 14:24:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 14:29:00

Devasa konteyner gemisi Tekirdağ'da

Kaynak: AA

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Çin'den yola çıkan 400 metre uzunluğundaki devasa konteyner gemisi "MSC Gülsün" Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na yanaştı.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Gülsün" Tekirdağ'a ulaştı.

Çin'den yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

Geminin Tekirdağ'a ulaşması dolayısıyla limanda düzenlenen törende, gemiye ismi verilen ve aynı zamanda Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi olan Gülsün Soyuer, gemi kaptanı Barbara Salvatore'ye plaket verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da gemi kaptanına hediye takdim etti.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'a hizmetlerinden dolayı Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e teşekkür etti.

Asyaport'un Tekirdağ'a ve Türkiye'ye ilkleri getirdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"24 bin konteyner kapasiteli, dünyanın en büyük gemilerinden biri geldi. Hem Türkiye'mize hem Asyaport'a hem MSC'ye hayırlı olsun. Dünyada krizlerin yaşandığı böyle bir dönemde ülkemize gelen gemilerin sayılarının artması, getirilen ve götürülen yüklerin artması hepimizi gururlandırıyor ve hepimizi büyük umutlara sevk ediyor. MSC çok büyük bir değer katıyor, çok büyük bir katma değer sağlıyor, onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu konteynerlerin sayısı artacak ve Türkiye daha da büyüyecek."

MSC'nin Uzakdoğu-Avrupa arasında çalışan gemilerinin en büyüğü olan "MSC Gülsün" sınıfı megamax gemiler, artık Türkiye'ye de uğruyor.

Gemide, Türkiye'de bugüne kadar bir gemide gerçekleşen en yüksek elleçleme rakamına ulaşıldı.

"MSC Gülsün", Asyaport Limanı'ndaki faaliyetinin ardından İspanya'nın Barselona Limanı'na gidecek.

Etiketler : Dev konteyner gemisi MSC Gülsün Tekirdağ
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