DEVA'dan Akşener'e süreli teklif... "Saat 14.00'a kadar kapımız açık"
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı'nın kapısının İYİ Parti'ye yarın saat 14.00'a kadar açık olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin ittifakı dağıtmasından üzgün olduklarını belirten Ekmen, “Mutabakat arayışını iç mekanizmalar ve diyalog süreçleri tüketilmeden kamuoyuna mâl edilerek Masa'dan kalkılması oldukça üzücü." dedi.
6'lı masanın olaylı geçen son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılması siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını veto eden Akşener, 6'lı masayı dağıttı.
Millet İttifakı'nın 6 Mart Pazartesi günü yapacağı toplantıya ilişkin konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Akşener'e "süreli" teklifte bulundu.
"KAPIMIZ YARIN 14.00'E KADAR İYİ PARTİ'YE AÇIK"
Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" dedi.
İYİ Parti'nin masayı dağıtmasının üzücü olduğunu belirten Ekmen, "Mutabakat arayışını iç mekanizmalar ve diyalog süreçleri tüketilmeden kamuoyuna mâl edilerek Masa'dan kalkılması oldukça üzücü." dedi.
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