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10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:54:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:54:00

DEVA Partisi'nden istifa eden Erhan Erol: DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP'ye katkısı yüzde bir bile değil

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7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi'nin eski üyelerinden Erhan Erol, istifa ettiği partisi de dahil küçük ortakların 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzde 1 bile katkı sağlamadığını itiraf etti. Ayrıca DEVA Partili Erol, 'CHP çok büyük bir gol yedi.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa kararı alan Erhan Erol'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gazete Duvar'a konuşan Erol, DEVA Parti'sinin milletvekilliği uğruna Türkiye'yi kurban ettiğini söyledi.

'CHP'YE KATKILARI YÜZDE 1 BİLE DEĞİL'

"AK Parti'den rahatsız olan, AK Parti'ye oy vermeyecek seçmen için alternatif olması lazımdı." diyen Erol, "DEVA'nın, Gelecek'in ve SAADET'in dışarda olması en az 6-7 puan oy almasını sağlardı. Bugün bu iktidar olmazdı. Ben iddia ediyorum. Bütün bu partilerin CHP'ye katkısı yüzde 1 bile değil. Aksine, CHP'ye oy verecek insanların başka partilere oy vermesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

'CHP ÇOK BÜYÜK GOL YEDİ'

CHP'nin hortumlandığını belirten Erol, "CHP mağdur edildi. Ali Bey çıkıp 'Hakkımızla aldık' diyor. Ne hakkı ya? CHP çok büyük bir gol yedi. Bunun da sorumlusu Kemal Bey'dir." diye konuştu.

KÜÇÜK ORTAKTAN CHP'Yİ KIZDIRACAK ÇIKIŞ!

14 Mayıs seçimlerinde en ufak bir oy katkısı vermeden CHP'den 40'a yakın vekil koparmayı başaran küçük ortaklar Bay Kemal'i ti'ye almaya devam ediyor. Ali Babacan'ın 'Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok' çıkışının ardından bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den gelmişti. Şahin 'CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık' diye konuşmuştu.

"BİZ KİMSEYE GİTMEDİK, ONLAR BİZE GELDİ"

28 Mayıs seçimlerinde yüzde 1 bile katkı sağlamadan CHP'den 15 milletvekili koparan eski ortak Deva Partisi'nden CHP sıralarını kızdıracak bir açıklama daha gelmişti. Kendilerinin kimseye gitmediğini söyleyen parti sözcüsü İdris Şahin, 'DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Bu teklif CHP'den geldi.' sözlerini kullanmıştı.

Etiketler : DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı CHP DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin
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