VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusuf Can Zeybek, altın kemeri bırakmak istemiyor
Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon için iddialı
Beş yıl önce başladığı yüzmeyle hayatı değişen Yiğit Yeşilyurt'un hedefi milli takım
Yılport Samsunspor, şampiyonluğu getiren oyun kurgusunu geliştirip mücadele etmeye hazırlanıyor
Ankara Keçiörengücü yeni Arda Gülerlerin peşinde
10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:43:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:43:00

DEVA Partisi'nde istifa depremi

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Seçim hezimeti sonrası 7'li koalisyonda sular durulmuyor. DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca partisinden istifa ettiğini açıkladı.

KURUCU İLKELERDEN UZAKLAŞILDI

Partisi'nin kurucu ilkelerden koptuğunu söyleyen Karaca, "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim." dedi. Genel merkezin taşra teşkilatlarını hiçe sayan Karaca, "Kuruluşunda ortak akıl, istişare hangi görüş olursa olsun dürüst ve yeni nesil siyaset anlayışı iddiasıyla yola çıktığımız partimizde öncelikle genel merkez; çoğu kritik meselelerde teşkilatlarla hiçbir istişare süreci yürütmeden dar bir siyasi kadroyla hareket ederek birçok arar almıştır" dedi.

"EMEKLERİMİZ HEBA EDİLDİ"

Genel merkezin kendi doğrularını dayattığını ifade eden Karaca, "Sayın Babacan'ın, 'Seçimlere kendi adıyla, şanıyla seçimlere en az 41 ilde kedi başımıza gireceğiz' sözlerine inandık, güvendik. Fakat güvenimiz boşa çıktı ve emeklerimiz heba edildi. Aday adayı olan 1300 teşkilat mensubu ve gönüllüsünün aday adaylığını ana muhalefet partisiyle pazarlık konusu ettiler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : DEVA Partisi İl Başkanı Berkan Karaca İstifa
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Senfonik konser

Senfonik konser
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Selami Şahin'e saygı albümü

Selami Şahin'e saygı albümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX