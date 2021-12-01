Otoparkta sarı zarf!

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı. Gürcan'ın yabancı diplomatlar ve istihbarat elemanlarıyla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntüler ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla adım adım takip edilen Gürcan'ın Ankara'da bulunan bir AVM'nin otoparkında diplomatlarla görüştüğü, görüşmenin hemen ardından zarf ile para aldığı ve bu parayı kendi banka hesabına yatırdığı kameralarla tespit edildi.

Gürcan otelin girişinde ve lobide böyle görüntülendi

TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ANLATTI

İfadesinde AVM otoparkında yaptığı görüşmeye ilişkin 500 euro aldığını söyleyen Gürcan'ın teknik ve fiziki takibine ait tapelerinde ise kendisine 6 aylık ödemenin yapılmasını istediği ve bu konuda ısrarcı olduğu belirlendi. Görüşmelerine ait kamera kayıtları sorulan Gürcan zarf içinde aldığı parayla ilgili, "Danışmanlık hizmeti olarak verdiğim, bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelerinin bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır" dedi.

Gürcan'ın ifadesinde "Açık kaynaklardan derlediğim, periyodik olarak gönderdiğim Suriye, Irak, İran, Afganistan, Türkiye, Libya ve zaman zaman hazırladığım Yunanistan ve Ukrayna çizelgelerim ve danışmanlık hizmetim" dediği öğrenildi. Yazılarında ve sosyal medya hesabından bu görüşlerini dile getirdiğini söyleyen Gürcan'ın emniyet ifadesinde, Türkiye'nin gerçekleştireceği uluslararası görüşmelere ilişkin bilgiler aktardığını kabul ettiği yer aldı.

X2 ADLI DİPLOMATLA OTOPARKTA GÖRÜŞTÜ

Gürcan'ın, X1 kodlu diplomatın yanı sıra bir başka ülkenin büyükelçiliğinde görevli diplomat olan X2 isimli kişiyle de irtibata geçtiği belirlendi. Diplomatla Ankara'daki bir AVM'nin otoparkında yarım saat görüştüğü tespit edilen Gürcan'ın bu görüşmede, Türkiye'nin Akdeniz politikası ve mülteci hareketliliğiyle ilgili bilgi verdiği tespit edildi.

İŞTE O DİYALOGLAR

M.GÜRCAN: Eğer hatırlarsan mart ayında bir sonraki ödemeler için konuşmuştuk. Acaba bu ödeme altı aylık olarak yapılabilir mi? Daha önce yaptığın gibi.

X1 ŞAHIS: Marttan eylüle kadar mı?

M.GÜRCAN: Evet.

X1 ŞAHIS: Merkeze sormam lazım.

M.GÜRCAN: Sana problem olur mu? Dört ay yerine altı aylık ödeme olacak yani.

X1 ŞAHIS: Evet evet anladım. Bence mümkün ama dediğim gibi sormam lazım.

M.GÜRCAN: Sorarsan sevinirim. Böyle altı aylık bir ödeme yapılabilirse ben de bütçemi daha rahat ayarlarım. Yani Eylül-Mart ödemeleri şeklinde.

X1 ŞAHIS: Tamam. Marttan eylüle kadar altı aylık.

M.GÜRCAN: Aynen. Eylülden itibaren de marta kadar diğer altı ay.

X1 ŞAHIS: Tamam. Dediğim gibi, sanırım mümkün olur.

'HEADQUARTER' SORULDU

Görüşme yaptığı kişilerin diplomat olduğunu söyleyen Gürcan'a ifadede "X1" olarak yer alan kişiyle yaptığı İngilizce konuşmadaki "headquarter" ifadesi de soruldu. İstihbarat kuruluşları ve askeri kuruluşlar için kullanılan bu ifadeyi neden kullandığı sorulan Gürcan, "Diplomatik misyon temsilcisi olarak bilirim" cevabını verdi.

ABD'LİLERE ÇAY İKRAM ETTİ

Bir dönem Özel Kuvvetler askeri olan ve yurt dışında sıkça görev yapmış olan Gürcan ile ilgili iddialar arasında, çuval geçirme hadisesi de var. Gürcan'ın Süleymaniye'de Türk karargahını basan ABD'li askerlerle olay sonrası oturup çay içip sohbet ettiği, Özel Kuvvetler'den de bu nedenle uzaklaştırıldığı iddia edildi.

RAND'DA 39 YERDE ADINA ATIF

CIA'nın gölge kuruluşu RAND Corporation tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, Gürcan'a 39 yerde atıf yapılarak referans verilmişti. Türkiye için darbe planları yapan bir organizasyonun eski bir Türk askerine bu kadar atıf yapması dikkatlerden kaçmazken, Gürcan'ın 15 Temmuz darbe girişimi için "darbe" ifadelesini kullanmayıp "isyan" dediği yazısı da bu raporda yer almıştı.

ASKERİ CANLI HEDEF YAPTI

Metin Gürcan'ın Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugayı Seslice Taburu'da görev yaptığı sırada emrindeki askerleri canlı hedef yapıp, üzerlerine ateş ettiğine yönelik görüntüler de ortaya çıktı.