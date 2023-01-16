İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor

DEVA Partisi ile ilgili çok konuşulacak ''HDP'' iddiası! Reddetmediler

Katıldığı canlı yayınında edindiği bir kulisi paylaşan MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 'HDP kapatılırsa seçime DEVA Partisi şemsiye altında girecek.' dedi. Kulat'ın sözlerini stüdyoda bulunan HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu reddetmedi.

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TELE 1 kanalındaki 'Fikir Kulübü' programında Ankara'dan Deva-HDP yakınlaşmasına yönelik kulis bilgilerini paylaştı.

HDP'nin kapatılması durumunda adayların Deva Partisi sıralarından seçime gireceğini belirten Kulat, HDP seçmeninin Millet İttifakı'nın ortak adayını destekleyebileceğini üstü kapalı bir şekilde ima etti. O anlarda canlı yayında bulunan HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise, Kulat'ı yalanlamazken gülerek tepki verdi.

"HDP'NİN FARKLI BİR HAMLE YAPACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat şu ifadeleri kullandı:

Ben HDP'nin kapatılması ihtimalinde kayıp bir hamle yapmasını bir yıl öncesinden beri farklı vesilelerle söylüyorum. HDP'nin farklı bir hamle yapabileceğini söyleyebilirim. HDP, Deva Partisi şemsiyesi altında seçime girebilir kapatılmaları halinde. HDP seçmeni bunu yapar. Ben Ankara kulislerinde duyduğum şeyler üzerinden bunları söylüyorum. HDP'li seçmenin Deva'ya çok da negatif bakmadığından bunu söylüyorum. Beraberinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı açısından yakalayabileceği avantaj önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda çok daha rahat oy kullanma durumları olur. Bu bir... İkincisi... Burada bir başka avantaj daha yakalanmış olur. Deva Partisi eğer yeni seçim sistemiyle, 7 Nisan'dan sonra seçim olacaksa, o durumda seçmen davranışı olarak değil sadece, partilerin ittifakla seçime girmesi gibi bir durumda oluşacak baraj meselesinden ötürü. Burada Deva da yüzde 7'yi çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği beraberlik de gündeme gelebilir.

HDP'Lİ KATIRCIOĞLU OLUMLU CEVAP VERDİ

Mehmet Ali Kulat'ın iddiası stüdyodaki HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na da soruldu.

Katırcıoğlu, Mehmet Ali Kulat'ın sözlerine olumlu cevap vererek şu ifadeleri kullandı: Yani siz demin de söylediniz. Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi.