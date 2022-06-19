Emniyet'ten Yeneroğlu'na: Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe biliniyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara Kızılay'da yer alan bir işletmenin tabelası yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesi ile emniyet güçleri tarafından işlem yapılmış ve tabela boyanmıştı. Bu işlemin gerçekleştiği esnada DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis memuru arasında da sözlü tartışma yaşanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. EGM tarafından yapılan söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uzun zamandır sistematik bir şekilde Türk Polis Teşkilatına yapılan saldırıları milletimiz görüyor ve yakından takip ediyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir grup milletvekilinin izinsiz, gayri hukuki bir şekilde pankart asarken, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna yapmış olduğu hakaretler herkes tarafından biliniyor. Yine yakın zaman önce terör örgütü elebaşının sözde tecritinin sonlandırılması için örgüt yandaşlarının tüm Türkiye'de yapmak istediği yürüyüş engellenmiştir. Bu sırada İstanbul Kadıköy'de bir milletvekilinin polisimize yumruk atması da herkesin malumudur. Bu ve buna benzer hakaret ve davranışlar sadece bu provokasyonlardan birkaç tanesidir.

Son olarak Ankara Kızılay'da, Göç İdaresi Başkanlığı ile Hudut Kapıları ve Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlığı ekiplerimizin denetim yaptığı esnada, bir işyerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki ismin farklı olduğu, tabelanın da TSE standartlarına uymadığı tespit edilmiştir. Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, 'yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir' hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır. Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir.

Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur. Milletvekilinin bu hakaretlerine ekiplerimiz tarafından sabırla karşılık verilmiş ve hukuka aykırılık oluşturan olaya personelimizce doğru şekilde müdahale edilmiştir. Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'tenimden dolayı böyle davranıyorlar' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır. Ülkemizin huzuru ve güveni için 7 gün 24 saat milletimizin emrindeyiz."