Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyerek CHP listelerinden 15 vekilinin Meclis'e girmesini sağlayan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerden katıldığı bir yayında ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta yerin dibine gömdü. Babacan, "CHP kendi başına herhangi bir seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz?" dedi.

"SESİ ÇOK ÇIKANLARA SORUYORUM SEÇİM KAZANMALARI MÜMKÜN MÜ YA"

Babacan, "Ben şimdi o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP'nin kendi başına Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya?" dedi. Babacan bir yerel seçim resti çekerek, "Yerel seçimler geliyor, hadi İstanbul ve Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız desinler..." ifadelerini kullandı.

İTİRAFLARDA BULUNDU

Babacan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için itiraflarda da bulundu. Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.

DEVA'DAN CHP'YE 'BİZE MUHATAÇSINIZ' RESTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken DEVA'dan CHP'ye 'Bize muhtaçsınız' çıkışı geldi. Halk TV yayınında CHP'yi bombalayan DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen şu ifadeleri kullandı:

Siyasetin bir doğası var CHP'nin kurulduğu günden bu yana tarih boyunca seçimlerde aldığı oylarla eğer CHP tek başına hiçbir ortağa ihtiyaç duymadan %50+1 alacağını inanmış olsaydı bu ittifak ve işbirliklerini matematik olarak ihtiyaç duyar mıydı?

CHP'nin bütün seçimlerde aldığı oy ortada. Cumhurbaşkanı adayının da 50+1'e ihtiyacı varken; "CHP'nin tek başına 50+1'i almaya ihtiyacı yoktu. O nedenle bu masanın kurulmasına öncülük etti. Biz de siyaseten bunu doğru bularak dahil olduk" demek CHP yöneticilerini niçin incitsin? Bugüne kadar münferit olarak açıklama yapan birkaç milletvekili arkadaş dışında, ne sayın Kılıçdaroğlu'nun ne CHP'nin yöneticilerinden 6'lı masa paydaşlarına karşı ortaklık hukukunu zedeleyen bir ifade biz duymadık.

2019 yılında Türkiye'de sadece bir Büyükşehir İYİ Parti'ye bırakıldı değil mi? Matematik olarak kazanmaması için hiçbir sebep yoktu. Kaybetti. Demek ki bir kısım CHP seçmeni oy vermedi. Balıkesir kaybedildi. Ne yapsaydık o gün CHP ile İYİ Parti'yi kavga tutuşturup ittifakı mı dağıtsaydık?"

BİR SALVO DA AHMET DAVUTOĞLU'NDAN GELMİŞTİ

Daha önce, "CHP listesinden seçime girmeseydik daha fazla milletvekili çıkarırdık. En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Ahmet Davutoğlu da Babacan gibi kendilerini eleştirenlere salladı. Ahmet Davutoğlu, "Bizi haksız eleştiriyorlar. Sanki biz CHP'yi dolandırdık. Biz siyasi mücadele yürüttük beraber kazandık beraber kaybettik" dedi.