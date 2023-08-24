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24 Ağustos 2023 Perşembe 09:36:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 09:36:00

DEVA Partili isim itiraf etti! 6'lı masadaki vekil pazarlığı deşifre oldu

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, seçim sürecinde CHP ile DEVA Partisi'nde arasında yürütülen görüşmelere dair detayları anlattı. Genel seçimlere DEVA Partisi olarak kendi listeleriyle girmek için hazırlandıklarını, aday listelerini de yüzde 98 oranında tamamladıklarını söyleyen Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan'a yaptığı teklif üzerine karar değiştirdiklerini ifade etti.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları ve partinin ağır toplarıyla yaptığı "Zoom" toplantısı skandalı patlak verdi.

İYİ Parti ise seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından yerel seçimlere tek başına girmeye hazırlanıyor. Hatta Akşener'in A Takımı ile yaptığı toplantıda CHP ile ittifak yapmayacaklarını söylediği iddia edildi.

"CHP TEK BAŞINA SEÇİM KAZANAMAZ"

Öte yandan, 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından ise DEVA Partisi ile CHP arasındaki krizlerin ardı arkası kesilmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için "Tek başına seçim kazanamaz" ifadesini kullandı. Babacan'a yanıt ise CHP'li Gürsel Tekin'den geldi. Tekin konuk olduğu programda Babacan'a sert sözlerle yüklendi ve "Sayın Genel Başkanımız aslanlar gibi ertesi gün çıktı, 6'lı masaya sahip çıktı. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

6'LI MASADAKİ VEKİL PAZARLIĞI İFŞA OLDU!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, konuk olduğu televizyon programında, seçim sürecinde CHP ile DEVA Partisi'nde arasında yürütülen görüşmelere dair detayları paylaştı.

Genel seçimlere DEVA Partisi olarak kendi listeleriyle girmek için hazırlandıklarını, aday listelerini de yüzde 98 oranında tamamladıklarını söyleyen Yeneroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan'a yaptığı teklif üzerine karar değiştirdiklerini ifade etti.

Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine, DEVA Partisi'nin CHP listelerinden seçime girmesi halinde fazladan 18 milletvekili çıkarabileceklerini söylediğini aktardı.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, tv100'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Listeler pazar günü kesinleştiriliyordu. Biz DEVA Partisi olarak perşembe gününe kadar kendi listelerimizi yüzde 98 bitirmiştik. Bizim böyle bir sıkıntımız yoktu. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanımız Sayın Babacan'ı aradı. Kendisine, bir projeksiyon hazırladıklarını, bu projeksiyona göre DEVA Partisi'nin hatta bütün Millet İttifakı'nın tek liste içerisinde seçime girmesi gerektiğini, aksi takdirde 1. turda Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olabileceğini, bunun olmaması için tek liste halinde girilmesi gerektiğini, DEVA Partisi'nin de CHP listelerinden seçime girmesi durumunda artı 18 milletvekili kazandırdığını, böyle bir durumda DEVA Partisi'nin seçime birlikte girmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyor.

Bununla ilgili biz istişarelerde bulunuyoruz. İlk önce buna itiraz ediyoruz. Sonra ülkenin bekası, demokrasinin geleceğine inanarak perşembe günü, genel başkanımız istişareler sonucu Kemal Bey'in bu önerisine 'evet' diyor. Ve bunun sonucunda ortak liste yapılıyor."

Sunucunun "Yani Kemal Bey'in önerisi ve ısrarıyla oldu diyorsunuz" ifadesini Yeneroğlu, "Tabii ki." diyerek cevapladı.

Etiketler : 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi CHP DEVA Partisi
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