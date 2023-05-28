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28 Mayıs 2023 Pazar 21:59:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:59:00

Destici'den Kılıçdaroğlu'na: Zafer turizm ile Kandil'e hayırlı yolculuklar

Kaynak: AA

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona göndermede bulundu. Destici; "Neticede çalışan, samimi olan kazanmıştır. Pazarlık içinde olanlar kaybetmiştir. Onlara da başta Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya da Zafer turizm ile Kandil'e hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi.

Parti Genel Merkezi'nin önünde seçim sonucuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turdaki farkını koruyarak yeniden seçildiğini belirtti.

Seçimi kazanan Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Bazen mitinglere beraber katıldık. Deprem bölgesine ziyaretlerimiz oldu. İnsanüstü bir çabayla çalıştığına, gayret gösterdiğine ve bunu da devlet adamlığı şuuruyla, ülkesine ve milletine hizmet etme gayesiyle yapmış olduğuna şahit olduk" diye konuştu.

Mustafa Destici, Türkiye'nin ve Türk milletinin, devletin bekasını ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünü önceleyenlerin, "terörle mücadele kararlı bir şekilde sürsün" diyenlerin kazandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın hiçbir pazarlık olmadan, Türkiye sevdasıyla çalıştığını dile getiren Destici, "Neticede çalışan, samimi olan kazanmıştır. Pazarlık içinde olanlar kaybetmiştir. Onlara da başta Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya da Zafer turizm ile Kandil'e hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?"

Mustafa Destici, bir gazetecinin, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir seçimi daha kaybetti. Acaba istifa eder mi?" sorusuna, "Bu, CHP'nin iç problemi ve meselesidir. Onlar kendi içlerinde değerlendirecektir. Benim o konuda bir şey söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum. Biz şu anda seçim sonuçlarıyla ilgileniyoruz" yanıtını verdi.

Etiketler : Mustafa Destici seçim 2023 kılıçdaroğlu
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