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12 Haziran 2019 20:03 | Çarşamba

Destici'den İmamoğlu'na özür çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VİP salonuna alınmaması üzerine sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin, "Vali devleti temsil etmektedir. Valiye yapılan hakaret devlete yapılmış demektir. Ben bunu kınıyorum" dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ve Emre Üçkan'a Allah'tan rahmet, yaralanan iki askere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin kendi güvenlik sistemini güçlendirmek için attığı adımlara başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin karşı çıktığını hatırlatan Destici, "Bunların gayesi şu, Türkiye daha da güçlenmesin, Türkiye'nin savunma sistemleri yetersiz olsun, bunlar kendilerine mahkum olsun ve Türkiye'nin başında her daim uğraşacağı terör örgütleri olsun. S-400 anlaşmasına karşı çıkmalarının altında yatan temel gerçek de budur." değerlendirmesinde bulundu.

‘BU TUTUKLAMA KARARI GEÇERSİZDİR’

Destici, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kendi karasularında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı olan karasularında enerji araştırmaları yapan gemi mürettebatı ile ilgili yaptığı bu tutuklama kararı geçersizdir. Ne uluslararası alanda ne de Türk milleti nezdinde bir geçerliliği yoktur. Sadece kendisini gülünç duruma düşürmüştür. Eğer bu konuda ciddi ise gemimiz ve personelimiz orada. Bir haddi, hakkı veya gücü varsa buyursun bizim personelimizi tutuklamaya kalksın. Başına dünya yıkılıyor mu, yıkılmıyor mu o zaman görecektir."

‘VALİYE YAPILAN HAKARET DEVLETE YAPILMIŞ DEMEKTİR’

Destici, Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik söylediği iddia edilen sözlere dair ise şunları kaydetti:

"İstemeden ağzından bu tür çirkin ifadeler çıkmış ise kendisine yakışan sayın Valimizden özür dilemek olmalıydı. Özür dilemek bir tarafa hala yaptığının arkasında durması ve kendisine verilen, önündeki yönetmelikleri uygulayan valiye karşı bu tür çirkin, yakışıksız ve hadsiz ifadeler kullanması kabul edilebilir cinsten değildir. Vali devleti temsil etmektedir. Valiye yapılan hakaret devlete yapılmış demektir. Ben bunu kınıyorum ve reddediyorum. Millet İttifakı adayının basitleşerek yaptığı bu çirkinlikten dolayı valiye, devlete ve millete bir özür borcu olduğunu ve geciktirmeden de bunu yerine getirmesini beklediğimi ifade ediyorum."

Mustafa Destici, ayrıca İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla perşembe gününden itibaren İstanbul'da olacağını, Cumhur İttifakı için çalışmalarını sürdürecekleri söyledi. AA

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