Dersimiz: Merhamet

"Merhamet" konusu işleyen öğrenciler sokak hayvanlarıyla ilgilendi. Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğü Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Murat Atılgan Ortaokulu öğrencileriyle sokak hayvanlarına barınak ve besleme yaparak "Merhamet" konusunu işledi.

Odunpazarı Müftülüğü, Murat Atılgan Ortaokulu öğrencileriyle birlikte, Çedes Projesi kapsamında "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" Hadîs-i Şerîfini şiar edinerek sokak hayvanlarıyla ilgilendi. Sokak hayvanları için barınak yapıp, besleyen minikler, onları sık sık sevmeyi de ihmal etmedi. Renkli görüntülerin çıktığı etkinlik, Odunpazarı Müftülüğü Çedes Koordinatörü Emre Şimşek ve Okul Çedes sorumlusu Betül Ceylan gözetiminde gerçekleşti. Öğrenciler böylelikle, Çedes projesi kapsamında aralık ayı teması olan "Merhamet" konusu işlendi.