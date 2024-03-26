Dersimiz akıllı telefon

GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYORLAR

Sonradan tanıştıkları teknolojiye ayak uydurmak isteyen eski kuşaklar, ceplerindeki akıllı telefonlarla dijitalden iletişim kurmak için İstanbul Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi'nde özel ders alıyor. Derse giren herkesin elinde çocuklarından hediye veya kendi imkanlarıyla satın aldığı büyük ekranlı telefonlar bulunuyor. Kullanmayı öğrendikçe sosyal medyadaki birçok sohbet grubuna üye olan eski kuşak öğrencilerin derste sürekli telefonla ilgilenmesi görenleri gülümsetiyor.

ÇOCUKLARA BAĞLI KALMAMAK İÇİN

Teknoloji sınıfı eğitmeni Fatma Koç, yaşlı teyze ve amcalara "WhatsApp" programı üzerinden fotoğraf göndermeden sesli mesaj ve bulundukları yerin konumunu atmaya, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alma, hastanelere konum kullanıp gitmeden telefonda alarm kurmaya kadar birçok bilgiyi öğrettiklerini söyledi. Koç, "En çok sorulan soru MHRS. Genelde kendi çocuklarını evde bulamıyorlar. O yüzden artık kendi hastane randevularını kendileri alıyorlar" dedi.