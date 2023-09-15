Ders öncesi mendil kapmaca

Karabük'te öğrenciler 'geleneksel çocuk oyunlarını' oynayıp derse giriyor. Öğrenciler, sabah sınıflarına girmeden önce bahçede öğretmenleri eşliğinde egzersiz yapıyor. Ardından "yağ satarım bal satarım", "bezirganbaşı" ve "mendil kapmaca" gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler, sınıflara daha motive giriyor.

