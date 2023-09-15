Ders öncesi mendil kapmaca
Karabük'te öğrenciler 'geleneksel çocuk oyunlarını' oynayıp derse giriyor.
Karabük'te öğrenciler 'geleneksel çocuk oyunlarını' oynayıp derse giriyor. Öğrenciler, sabah sınıflarına girmeden önce bahçede öğretmenleri eşliğinde egzersiz yapıyor. Ardından "yağ satarım bal satarım", "bezirganbaşı" ve "mendil kapmaca" gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler, sınıflara daha motive giriyor.
- Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği
- Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz
- Bakan Tunç'tan sert tepki: ''Suç ortağısınız'' demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz
- 23 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
- MSB'den Bakü'nün kurtuluş yıldönümüne özel kutlama: "Kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz"
- Van'da zehir tacirlerine geçit yok: 24 gözaltı