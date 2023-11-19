VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir il ve ilçede okullar tatil edildi
Kabine yarın toplanıyor
İstanbul'a getirildiler...
Finansman desteği depremzede KOBİ'lerin hesabına aktarılmaya başlandı
Dereli selin ardından 3 yılda adeta kabuk değiştirdi
Kamu ile özel sektör arasında 98,6 milyar dolarlık projede işbirliği
19 Kasım 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 16:00:00

Dereli selin ardından 3 yılda adeta kabuk değiştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen konut, iş yerleri ve kamu binalarıyla Dereli ilçesi modern bir görünüme kavuştu.

İlçe merkezinde yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanan "Yeni Dereli Projesi" kapsamında TOKİ'nin yaptığı 71 konut ve 82 iş yeri ile Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve lojman inşaatı da tamamlanarak bir süre önce hizmete girdi. Adliye ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün de yer aldığı Hükümet Konağı inşaatının ise yüzde 75'i tamamlandı.

Kısa süre önce yapımı bitirilen yeni belediye binasının ise bir ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Ayrıca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da Dereli'nin merkezinde dere ıslahı gerçekleştirildi. Karayolları Bölge Müdürlüğünce de yol çalışmaları yapıldı, tarihi Hanyanı Köprüsü restore edildi.

Hayata geçirilen projeler sayesinde Dereli modern bir görüntü aldı.

İLÇEDEKİ BİRÇOK TESİS, YAKLAŞIK BİR AY SONRA HİZMETE AÇILACAK NOKTAYA GELECEK

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, 3 yılda devletin Dereli'ye çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

İlçe merkezinin adeta yeniden imar edildiğini belirten Şenlikoğlu, "Yapıların güvenli hale getirilmesi ve insanlarımızın konforunun arttırılması anlamında Dereli tamamen sil baştan yapıldı." dedi.

Şenlikoğlu, konut, iş yerleri ve kamu binalarının inşasıyla birçok eksikliğin giderildiğini ifade ederek, yeni halk eğitim merkezi ve öğretmenevi binalarının ise yatırım programında olduğunu aktardı.

Doğal gaz çalışmaları sonrasında ilçede konforun ciddi manada arttığını vurgulayan Şenlikoğlu, bu sayede Dereli'ye ilginin de arttığını, yeni konut ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Şenlikoğlu, ilçedeki birçok tesisin yaklaşık bir ay sonra hizmete açılacak noktaya geleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızı, yapılan hizmetlerin karşılığını görme anlamında ilçemize davet edeceğiz. İlçe merkezinde şu anda sona gelinen Hükümet Konağı, belediye hizmet binası, mezbaha, tekstil fabrikası, küçük sanayi sitesi ve belediyenin sosyal tesisleri olmak üzere çeşitli yatırımlar var. Vatandaşımızın hizmetine inşallah bunları bir ay içerisinde sunacağız. Devlet büyüklerinin katılımıyla inşallah açılışını gerçekleştireceğiz."

Etiketler : gresun dereli sel felaketi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX