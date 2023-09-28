Dere taştı, işçiler çatıda mahsur kaldı

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu su basan atölyede mahsur kalan işçiler, kurtarılmak için çatıya çıktı.

Arnavutköy'deki Domuz Deresi, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu Hacımaşlı köyü mevkisinde bulunan, mobilya ve mermer imalatı yapılan bir atölyeyi su bastı.

İş yerinin suyla dolmaya başlaması üzerine içeride çalışan işçiler çatıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Derenin taşmasıyla atölyenin önünde biriken suyun fazla olması sebebiyle itfaiye ekipleri alana yaklaşamadı. Ekipler, kurtarma botu yardımıyla işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye helikopter de istendi.

Öte yandan, derenin taşması sonucu bölgedeki bazı evleri ve seraları da su bastı.