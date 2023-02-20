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20 Şubat 2023 Pazartesi 08:25:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 08:25:00

Depremzedeyle konuştuğunu öğrenince vicdan yaptı... “Hocam biz dolandırıcıyız"

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Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan kişi, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince insafa geldi. Dolandırıcı, depremzedeyle olan mesajlaşmalarında 'Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın.' diyerek uyardı.

Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip, uyardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti. Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, "Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun" yazdı.

Etiketler : Elazığ EFT Havale

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