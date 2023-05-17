Depremzedeye 3 ay ev sahipliği yaptı

Depremzedeye 3 ay ev sahipliği yaptı

Türkiye'de 3 aya yakın süredir bulunarak depremzedelere ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi İskenderun limanından ayrıldı. Gemi ayrılmadan önce kaptanına teşekkür plaketi takdim edildi. Gemi, Türkiye'ye gelirken MSC Grubu ve MSC Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar, gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, uzun ömürlü yiyecek-içecekler, giysi ve battaniyeleri getirmişti.