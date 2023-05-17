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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23:00

Depremzedeye 3 ay ev sahipliği yaptı

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Türkiye'de 3 aya yakın süredir bulunarak depremzedelere ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi İskenderun limanından ayrıldı.

Türkiye'de 3 aya yakın süredir bulunarak depremzedelere ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi İskenderun limanından ayrıldı. Gemi ayrılmadan önce kaptanına teşekkür plaketi takdim edildi. Gemi, Türkiye'ye gelirken MSC Grubu ve MSC Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar, gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, uzun ömürlü yiyecek-içecekler, giysi ve battaniyeleri getirmişti.

Etiketler : Türkiye Gemi ayrılmadan önce MSC Grubu ve MSC Vakfı
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