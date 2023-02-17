Depremzedenin yemekleri depremzede şeften

Marmara Depremi'nde enkazdan kurtulan Esra Tan Avcı, afet zamanı Yalova'da kendileri için açılan aşevlerindeki aşçılardan etkilenerek şef oldu. Şimdi Hatay'da, 24 yıl sonra aynı acıyı yaşayan afetzedelere 3 öğün yemek hazırlıyor.

ÇADIRDA YAŞARKEN KARAR VERDİ

Gölcük depreminde Yalova'daki enkazdan kurtarılan Esra Tan Avcı, çadırda yaşamını sürdürürken aşevlerinde gördüğü aşçılardan etkilenerek şef olmayı aklına koydu. Avcı, şeflik hayalini gerçekleştirerek Türkiye Aşçılar Milli Takımı'na katıldı. Afyonkarahisar'dan, deprem illerinden Hatay'a giden, afetzedeler için kolları sıvayan iki çocuk annesi, Antakya'da aşevi hizmeti de gören, Salih-Emirhan Güzel kardeşlere ait konakta diğer aşçı ve şeflerle her gün binlerce kişiye 3 öğün yemek pişiriyor.

GÜNDE 7 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR

Aynı afeti yaşadığı için depremzedeleri yalnız bırakmayacağını söyleyen Avcı, "Destek olmak istedim. Burada farklı şeflerle tanıştım. Birbirimize dayandık ve sanki yıllardır beraber çalışıyormuş gibi halka, askerlere, jandarmalara yemekler yapıyoruz" dedi. Zorlu koşullarda binlerce insana mümkün olduğunca hijyenik ortamda yemek hazırladıklarını anlatan Avcı, "Nereden çağırırlarsa oralara gittik. Bazen günde 6-7 bin kişilik yemek yapıyoruz. Bazen 3 bin kişiye yemek veriyoruz" dedi.

AFET BÖLGESİNDE KENDİNİ DÜŞÜNEN YOK

Şef Esra Tan Avcı, "Aile geliyor mesela. Birazcık daha fazla yesinler diye etinden, yağından, suyundan vermeye çalışıyoruz. 'Diğer gelecek arkadaşlara da yemek kalsın.' diyorlar. Evleri yıkılmış ama yine de diğer insanları düşünüyorlar. Burada yardımlaşma inanılmaz" diyor.