Depremzedenin misafiri ebabil kuşu

Uçamaz halde bulduğu ebabil kuşunu dükkanında misafir eden depremzede antikacı Mehmet Serkan Sincan, ebabil kuşu kendine geldiğinde doğaya salmayı planlıyor.

Uyuyarak uçmasıyla bilinen ebabil kuşu, göç yolunda depremzede antikacının dükkanına misafir oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay'da antikacılık yapan Mehmet Serkan Sincan, iş yerinin önünde uçamayan ebabil kuşu buldu.

Sincan, kedilerin saldırısından koruyup dükkanına aldığı ebabil kuşunun tekrar uçacağı günü bekliyor.

Antikacı Mehmet Serkan Sincan, ebabil kuşunun özelliklerinden ve kültürümüzdeki yerinden bahsederek, "Dükkanımızın önünde bulduk, ebabil kuşu olduğunu düşünüyoruz. Peygamberimizi savaşta kurtaran bir hayvandır, dolayısıyla kuyruk şekli V şeklindedir. Evlere bereket getirdiğine inanıyoruz. Şu anda besliyoruz, birkaç güne salarız doğasına inşallah. Hem kendimiz serinliyoruz, hem de kuşumuzu serinletiyoruz. İnşallah iyileştirip doğaya salacağız. Şu anda muz ve kiraz verdik, ben de birazdan böcek alıp besleyeceğim" dedi.