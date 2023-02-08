Depremzedelerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

e-Nabız profiline Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklendi

Vatandaşların deprem bölgesindeki yakınlarının sağlık durumunu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi alınabilmesi amacıyla e-Nabız profiline Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklendi.

Söz konusu alan ile anne, baba, eş, kardeş ve çocuklarının durumunu merak edenler, bu yakınlarının sağlık durumlarına dair genel bilgilendirmelere ulaşabilecek.

e-Nabız üzerinden yapılan uyarıda, "Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur." denildi.