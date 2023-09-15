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15 Eylül 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:30:00

Depremzedeleri ''kiralık ev'' vaadiyle dolandıranlara operasyon

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Mersin'e gelen afetzedeleri, 'kiralık ev' vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden "kiralık ev" vaadiyle kapora aldıkları depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, aralarında kentte yaşayan vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettiği belirlenen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Günün erken saatlerinde dron destekli düzenlenen operasyona 150 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 10 zanlı yakalandı, adreslerde bir miktar sentetik ecza, çok sayıda kredi kartı, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Etiketler : spot haber maraş depremi afetzedeler dolandırıldı
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