CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin seçim sonrası CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından kapıya konulmalarını haber yapan gazetecileri önce tehdit etti, ardından çirkin el hareketi yaptı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sırasında yaşanan rezalet kameraya yansıdı. Seçim sonrası depremlerden etkilenen 11 ilde Başkan Erdoğan'a büyük destek verildi. Ardından depremzedeler yoğun hakarete maruz kaldı. İkinci kez yıkılan depremzedelere bir şok da CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaşattı. Belediye, Kumbağ Mahallesi'ndeki otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı önüne koydu. Depremzedelere devlet sahip çıktı. İçişleri Bakanlığı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Tekirdağ'daki bu skandalın ardından 19 Mayıs törenlerinde büyük bir rezalet yaşandı. Önceki gün kentte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir tören düzenlendi. Tören sırasında Tekirdağ CHP İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelere yaşatılan mağduriyeti haber yapan gazetecilerden Ertan Gence'yi gördü. Nallar, gazeteciye "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve eliyle iki kez argoda 'nah' olarak bilinen hareketi yaptı. Bunun üzerine gazeteci Gence de, "Bugün benim bayramım abi, 19 Mayıs" dedi. Çirkin hareket bir başka gazetecinin videosuna takıldı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Nallar'ın bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu. Skandal sonrası aradığımız Nallar, telefonunu açmadı. İl başkanlığından ise "Başkan toplantıda. Size dönüş yapacağız" dediler, ancak herhangi bir dönüş yapılmadı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, "Depremzedelerin Kumbağ'daki otelden kapı dışarı edilmesi, şimdi de Nallar'ın gazetecilere yaptığı yakışıksız hareket. Tekirdağ bunu hak etmiyor" dedi.