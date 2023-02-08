VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 sa...
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu
Enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri AFAD ekibini duygulandırdı
Borsa İstanbul 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler de iptal edildi
Sosyal medyada depremle ilgili alaycı paylaşım yapan 2 genç gözaltına alındı
MÜSİAD'dan depremden etkilenen 10 il için topyekun seferberlik
Belçika'nın deprem bölgesinde kuracağı sahra hastanesi için keşif ekibi yola çıktı
"Türkiye'deki depremler dünyanın en büyüklerinden"
EPDK: Deprem bölgelerinde akaryakıt stok sorunu yok
Belçika hükümetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları
Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor
Libya, Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Kahramanmaraş'ta depremden 60 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Meteorolojiden deprem bölgesine özel hava tahmin hizmeti
Depremde yaralanan 7 kişi daha Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi
Washington Post analizi: Depremlerde yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı
Enkaz altında kalan "Duru" bebek kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 'Ayşe' bebek 57 saat sonra kurtarıldı
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
"Kardeş ülke Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız"
08 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00

Depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık amaçlı kurulduğu belirlenen 24 internet sitesi kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık amaçlı kurulduğu tespit edilen 24 internet sitesi kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 202 hesap yöneticisinin tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 18 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 5'inin çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı kaydedildi.

"DEPREM YARDIMI" TEMASI KULLANILARAK DOLANDIRICILIK

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 24 internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı aktarıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bildirildi.

Etiketler : deprem provokatif paylaşım tutuklama emniyet genel müdürlüğü dolandırıcılık depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX