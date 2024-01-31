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31 Ocak 2024 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 07:00:00

Depremzedelere psikososyal destek sürüyor

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Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ev ziyaretleriyle depremzedelere psikososyal destek veriyor.

Müdürlükte görevli sosyolog, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip, depremin ardından Diyarbakır'da 11 bin 562 haneye ziyareti gerçekleştirdi.

Ekipler, ev ziyaretlerinde 158 bin 712 kişiye psikososyal destek verdi. Kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kenti de ziyaret eden ekipler, depremden etkilenen ailelerle bire bir görüşüyor, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etiketler : depremzede psikososyal destek
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