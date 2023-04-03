VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu
Bali'de tatil
İİT'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye "sorumluluk üstlenme" çağrısı
"Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki okullarda sınava girebilecek"
"PKK ile mücadele İsveç'in organize suçla mücadelesine de yardımcı olacak"
03 Nisan 2023 Pazartesi 16:37:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 16:37:00

Depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Ankara Üniversitesi (A.Ü) Hukuk Klinikleri işbirliğinde, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde, "Deprem Destek Çalışma Masaları Kurulması" töreni düzenlendi.

Törende konuşan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, hukuk kliniklerinin, sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, bireyin devletle, kamu otoritesiyle arasında çıkabilecek hukuki sorunlara da destek vermeyi amaçladığını belirtti.

Projenin yaklaşık 1,5 ay süreceğini aktaran Kılıç, her gün 2 hukuk fakültesi öğrencisinin, depremzedelere yönlendirici ve bilgilendirici içerikler sunacağını, ayrıca depremzedelerin sorunlarını gerekli mercilere ileteceklerini ifade etti.

A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite olarak depremden etkilenenlere el uzatmak için gayret gösterdiklerini, bölgeye hem malzeme hem de sağlık desteğinde bulunduklarını anlattı. Depremin ardından hukuki meselelerin de gündeme geldiğini belirten Ünüvar, "İnşallah bugünkü toplantıdan sonra hukuki anlamda daha objektif ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağız." dedi.

PROJEYLE DEPREMZEDELERİN HAK KAYIPLARI EN AZA İNDİRİLECEK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise depremin ardından ölümlerden yıkımlara, binaların tahribatından hasar durumuna kadar ortaya çıkan birçok hukuki soruna, hukuk klinikleri uygulamasının büyük destek sağlayacağını vurguladı.

A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen de depremzedelerin hakları boyutunda işbirliğinin çok katkısı olacağını, depremzedelere hak kayıplarının en aza indirilmesi konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını söyledi.

A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, hukuk kliniklerini açmalarındaki temel amacın, depremden etkilenenlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu bildirdi.

Etiketler : ankara üniversitesi deprem destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX